DeelSlee: elektrisch deelvervoer van start in de gemeente Loppersum

Op zaterdag 10 oktober gaf wethouder Bé Schollema (duurzaamheid en milieu) het startsein voor elektrisch deelvervoer in de gemeente Loppersum. Dat gebeurde bij de laadpaal bij het haventje in Stedum in het bijzijn van leden van de Coöperatie DeelSlee. De eerste auto’s en zeven laadpalen zijn geplaatst in de dorpen Loppersum, Middelstum, Stedum, Garrelsweer en Garsthuizen. Op termijn wordt het project uitgebreid naar de andere dorpen te beginnen met Huizinge.

De deelauto’s zijn volledig elektrisch en zijn te reserveren via een app op de mobiele telefoon. Inwoners uit de gemeente Loppersum met een geldig rijbewijs of mensen die in de gemeente Loppersum werken kunnen gebruik maken van DeelSlee. Kijk voor meer informatie op: www.deelslee.nl.

Coöperatie DeelSlee

DeelSlee is van de inwoners van de gemeente Loppersum. Zij hebben samen met de gemeente de coöperatie DeelSlee opgericht. De coöperatie bestaat uit verenigingen dorpsbelangen, de energiecoöperaties, de zorgcoöperaties en de gemeente Loppersum.

De ontwikkeling en de realisatie van elektrisch deelvervoer in de gemeente Loppersum wordt mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.

Foto: Gemeente Loppersum