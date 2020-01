‘Delfzijl & Winschoten zijn de mooiste lelijke plekken van het land’

DELFZIJL/WINSCHOTEN – Delfzijl en Winschoten zijn een van de mooiste lelijke plekken van Nederland volgens deze ludieke reisgids.

Journalist Mark van Wonderen is een groot liefhebber van ‘aandoenlijke treurnis’ zoals hij het zelf noemt. Hij reisde het hele land af om deze plekken vast te leggen in zijn nieuwe boek Treurtips. Ook Delfzijl en Winschoten worden door Van Wonderen genoemd. Terecht of onterecht? Laat het weten in een reactie op Facebook!

‘Stedenbouwkundig drama’

“Langs de boorden van de Eems heeft zich één van de grootste stedenbouwkundige drama’s van ons land voltrokken”, zo schrijft Van Wonderen. “En hoe verschrikkelijk dat ook moge zijn voor de stad zelf, voor de treurtripper is Delfzijl daardoor een topbestemming geworden.”

‘Dystopische sfeer’

Ook Winschoten wordt niet gespaard: “En als je toch helemaal naar Delfzijl bent afgereisd, moet je daar ook even naar toe”, besluit de journalist. “De dichtgetimmerde panden waar dubieuze types rondhangen, geven de straten die lekkere dystopische sfeer die het zo goed doet op het witte doek. Locatiescouts voor films of series over de Apocalyps doen er dan ook goed aan om eens rond te kijken in de Torenstraat, Blijhamsterstraat en met name de Vissersdijk.”

Foto: Uitgeverij Zoetzuur