Denk mee over deelvervoer in de gemeente Loppersum

LOPPERSUM – De gemeente Loppersum streeft ernaar om fossielvrij te zijn in 2030. Om dit doel te behalen zoekt zij innovatieve oplossingen.

Een van deze oplossingen is het aanbieden van elektrisch deelvervoer aan de inwoners. Aan de uitwerking van dit plan wordt door een groep betrokken inwoners en de gemeente gewerkt.

Wat is elektrisch deelvervoer?

Elektrisch deelvervoer is het delen van voertuigen onder meerdere gebruikers. De deelauto’s zijn volledig elektrisch en inwoners kunnen er gebruik van maken via een app op de mobiele telefoon. De elektrische deelauto’s zullen worden opgeladen aan laadpalen. De gemeente zorgt voor een dekkend laadnetwerk.

Duurzaam en betere verbinding tussen dorpen

Wethouder Bé Schollema (duurzaamheid en energietransitie): ‘Het gebruik van elektrisch deelauto’s zorgt voor een betere verbinding tussen de dorpen als aanvulling op het huidige openbare vervoer. Daarnaast betekent het delen van voertuigen dat er minder auto’s op de weg hoeven te rijden, wat weer zorgt voor minder CO2 uitstoot.’

Denk mee over elektrisch deelvervoer

De gemeente Loppersum hecht veel waarde aan de mening van haar inwoners. Om een goed beeld te krijgen van de wensen en behoeften van de inwoners in de verschillende dorpen in onze gemeente is een online vragenlijst opgesteld. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 21 mei.

Nationaal Programma Groningen

De ontwikkeling en de realisatie van elektrisch deelvervoer wordt mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.

Foto: Gemeente Loppersum