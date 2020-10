Digitale inwonersavonden Lopster Dorpenprogramma

In de zomer van 2019 hebben wij een bezoek gebracht aan de dorpen. Met Neef Herbert, het Mercedesbusje uit 1974, zijn we naar de verschillende dorpen gereden om daar met u in gesprek te gaan over wat u nodig heeft om goed te kunnen leven in uw dorp. Wat is er nodig en hoe kunnen we dat samen voor elkaar krijgen? In het najaar van 2019 organiseerden we vier NPG-dorpscafé avonden. Tijdens deze avonden gingen we opnieuw met elkaar in gesprek over de opgehaalde wensen en ideeën voor de toekomst van de Lopster dorpen.

Lopster Dorpenprogramma

De bezoeken van Neef Herbert en de NPG-dorpscafé avonden vormden de basis van het Lopster Doprenprogramma. Een programma van, voor en door de dorpen en inwoners. Het Lopster Dorpenprogramma gaat over economie, natuur en klimaat en werken en leren. Maar vooral gaat het over leefbaarheid. Met leefbaarheid bedoelen we of de dorpen in onze gemeente fijn zijn om te wonen, te werken, op te groeien en oud te worden.

Digitale inwonersavonden

We praten u graag bij over het Lopster Dorpenprogramma. Daarom nodigen we u uit voor een digitale inwonersavond. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u meer over de totstandkoming van het programma, welke projecten er tot nu toe zijn gerealiseerd en wat er achter de schermen gebeurt. Ook kijken we met elkaar vooruit naar de nieuwe gemeente Eemsdelta. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Vanwege de coronamaatregelen organiseren wij geen fysieke bijeenkomst maar vier digitale bijeenkomsten.

Bijeenkomst voor Huizinge, Middelstum, Toornwerd en Westerwijtwerd

Datum: dinsdag 20 oktober 2020

Tijd: 19.30 uur – 20.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Bijeenkomst voor Leermens, ’t Zandt, Zeerijp en Zijldijk

Datum: dinsdag 27 oktober 2020

Tijd: 19.30 uur – 20.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Bijeenkomst voor Garsthuizen, Startenhuizen, Stedum en Westeremden

Datum: dinsdag 3 november 2020

Tijd: 19.30 uur – 20.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Bijeenkomst voor Eenum, Garrelsweer, Loppersum, Oosterwijtwerd, Wirdum

Datum: donderdag 5 november 2020

Tijd: 19.30 uur – 20.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Aanmelden

Wilt u aanwezig zijn bij één van de digitale inwonersavonden? Meld u dan aan via onderstaande knop. Voorafgaand aan de digitale inwonersavond ontvangt u per e-mail instructies over hoe u kunt deelnemen.

Formulier aanmelden digitale inwonersavond (knop naar formulier is beschikbaar vanaf maandag 12 oktober, 20 uur)

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de digitale inwonersavonden!

Foto: Gemeente Loppersum