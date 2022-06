Dijkstra Draisma verbouwt en versterkt Huisartsenpraktijk Loppersum

LOPPERSUM – Deze week ondertekenden de huisartsen van Huisartsenpraktijk Loppersum de aanneemovereenkomst voor de herontwikkeling van voormalig schoolgebouw ‘Roemte’ met directeur Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma.

CBS ‘Roemte’ is in 2016 als een van de eerste gebouwen in de regio ontruimd, vanwege de aardbevingen in het gaswinningsgebied. Met de versterking en verbouwing blijft het historische aanzicht van het pand behouden. De huisartsenzorg van Loppersum en de omliggende dorpen wordt gecentraliseerd, zodat de eerstelijnszorg ook in de toekomst gewaarborgd is. Het gebouw aan de Wirdumerweg biedt straks ruimte aan Huisartsenpraktijk Loppersum.

Het zal even wennen zijn dat de praktijk verdwijnt uit de Stationslaan. Voor de huisartsen en ook voor patiënten, die soms al meer dan 75 jaar hier naar de dokter gingen. Eén patiënt maakte de grap: “Dat is toch wat, ben ik mijn hele leven hier bij de dokter geweest en nou moet ik op mijn ouwe dag weer naar school.” Ondanks de schaalvergroting zal het gemoedelijke van de dorpspraktijk behouden blijven in het nieuwe pand.

“Het doktershuis, gebouwd voor dokter van Hulten in 1890, is vanaf 1946 het praktijkpand van de familie Booij geweest. Nadat ik de praktijk van mijn vader heb overgenomen heb ik er 50 jaar praktijk mogen houden. Hiervan al bijna 10 jaar met plezier samen met collega Marten Wierenga”, vertelt huisarts Arie Booij. “Recent is onze maatschap uitgebreid met twee vrouwelijke collega’s, Liesbeth Hesselink en mijn dochter Janneke Booij. Met een gerust hart vertrouw ik de patiëntenzorg aan hen toe als ik per 1 juli a.s. met pensioen zal gaan.”

Het wordt een prachtige locatie voor de voortzetting van de praktijk door de huisartsen Wierenga, Hesselink en Booij. “Aangezien dokter Van Lune heeft aangegeven haar praktijk te zullen beëindigen en aan ons over te dragen, bieden we straks een prachtige plak voor de gehele huisartsenzorg in Loppersum en omliggende dorpen”, aldus Marten Wierenga die veel zin heeft om aan de Wirdumerweg te starten. De ruime huisartsenpraktijk zal plaats bieden aan de huisartsen met dokters- en apothekersassistenten, praktijkondersteuners en andere disciplines.

‘Roemte’, Gronings voor ‘ruimte’, werd in de afgelopen jaren gebruikt om de uitvoerbaarheid van een aantal maatregelen voor aardbevingsbestendig versterken in de praktijk te testen. Aan de achterzijde van het pand is een deel gesloopt, waar een nieuwe uitbreiding voor in de plaats komt. Deze uitbreiding wordt voorzien van een fundering op staal met een houtskelet opbouw. Het bestaande deel van het gebouw wordt versterkt en van binnenuit geïsoleerd.

Het ontwerp komt van Tandem Vormgeving & Bouwadvies uit Loppersum. Bouwgroep Dijkstra Draisma is verantwoordelijk voor de bouwkundige uitvoering en de installatiewerkzaamheden worden verricht door Technisch Expert Jansen uit Uithuizen. Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft al meerdere panden in Loppersum versterkt. Directeur Biense Dijkstra is trots op de samenwerking: “Er ligt een grote opgave in het versterken van de prachtige gebouwen in het aardbevingsgebied. Met dit plan behoudt het pand zijn authentieke uitstraling, terwijl het bouwkundig weer helemaal toekomstbestendig is.” De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en worden begin 2023 afgerond.

Foto: Richard Meijer