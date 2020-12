Diverse media: Grote Duitse en Noorse energiebedrijven stappen in Noord-Nederlands waterstofproject

GRONINGEN – Cas König vertelt aan Dagblad van het Noorden en RTV Noord over het toetreden van RWE en Equinor aan NortH2. Twee grote spelers in de Europese energiewereld sluiten zich aan bij het consortium dat met het project NortH2 Groningen tot spil in de groene waterstofeconomie wil maken. Het gaat om het Noorse Equinor en Duitse RWE.

,,Deze uitbreiding sluit aan bij de internationale ambities van het project”, zegt ceo Cas König van Groningen Seaports, dat NortH2 in februari met Gasunie en Shell lanceerde. ,,We hebben steeds het plan gehad het consortium internationaal te maken. Dat reden dat we met z’n drieën zijn begonnen, was dat we snelheid wilden maken. Equinor is een hele grote speler in de offshore wind. Dus dat was een logische keuze. Dat geldt ook voor RWE, een energiereus met forse waterstofambities.”

Naast de regionale aandacht, besteedden ook landelijke media en vakbladen aandacht aan de uitbreiding.