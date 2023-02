Dura Vermeer en Friso Bouwgroep bouwen kabelfabriek voor TKF

EEMSHAVEN – Op het terrein aan de Beatrixhaven in Eemshaven zijn ontwikkelende bouwer Dura Vermeer en Aannemingsmaatschappij Friso (onderdeel van Friso Bouwgroep) voor B.V. Twentsche Kabelfabriek (TKF) uit Haaksbergen gestart met de bouw van een nieuwe kabelfabriek. Met deze fabriek richt TKF zich specifiek op de productie van inter-array zeekabels, die de windturbines van offshore windparken onderling met elkaar verbinden.

Koert Terhürne, directievoorzitter bij Dura Vermeer: “We hebben veel ervaring met grootschalige utiliteitsprojecten als deze en daarom is deze unieke opdracht ons op het lijf geschreven. Een mooie samenwerking met ons zusterbedrijf Dura Vermeer Infra Oost en samenwerkingspartner Aannemingsmaatschappij Friso.”

Zware ladingskade in de Beatrixhaven

De fabriek krijgt een fors hogere productiecapaciteit dan de bestaande faciliteit in Lochem en een prachtige ligging aan de zware ladingskade in de Beatrixhaven. Op korte termijn start de staalconstructie en gaan de bouwers echt de lucht in. Op de foto zijn de bouwwerkzaamheden op het zeven hectare grote terrein achter de zware ladingkade duidelijk zichtbaar. De bouw wordt uitgevoerd door de bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Hengelo, Dura Vermeer Infra Oost en Aannemingsmaatschappij Friso.

1.200 kilometer zeekabel per jaar

Dura Vermeer en Aannemingsmaatschappij Friso verwachten eind 2023 op te leveren, waarna TKF de eerste productie zal starten. Als de fabriek ‘on stream’ is, kan er 1.200 kilometer zeekabel per jaar worden geproduceerd.

Foto: Dura Vermeer