DvhN: Kabels van windpark op de Noordzee komen aan land in Eemshaven

Artikel Dagblad van het Noorden over energieknooppunt Eemshaven. De ondergrondse kabels die opgewekte stroom van het windpark op de Noordzee boven de Waddeneilanden transporteren, moeten in Eemshaven-West aan land komen. Dat vinden dertien Groningse en Friese gemeenten, provincies en waterschappen.

Ook RTV Noord bericht erover. De Eemshaven moet dé plek zijn waar een kabel van een groot windpark boven de Waddeneilanden aan land komt. Het moet er voor zorgen dat de haven het energieknooppunt van Noord-Nederland wordt en blijft. Tot die conclusie komen de provincie Groningen en Friesland, acht betrokken gemeenten en twee waterschappen. Zij zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om een advies.

Energeia bericht dat de regio wil dat windpark boven de Wadden bij de Eemshaven wordt aangesloten. De regionale en lokale overheden in Groningen en Friesland willen dat het toekomstige windpark ten noorden van de Waddeneilanden bij de Eemshaven op het landelijke elektriciteitsnet wordt aangesloten. Dat staat in een concept-advies van de provincies, gemeenten en waterschappen in de regio.

Foto: Groningen Seaports