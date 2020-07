Echtpaar Norden uit Loppersum 70 jaar getrouwd

Op vrijdag 17 juli 2020 is het 70 jaar geleden dat de heer Menno Norden, geboren op 23 oktober 1923 in Loppersum en mevrouw Aaltje Kooi, geboren op 22 mei 1927 in Uithuizermeeden, in het huwelijk zijn getreden.

Het echtpaar Norden heeft twee zoons en een dochter, vijf kleinkinderen en inmiddels ook al acht achterkleinkinderen.

Ze wonen al hun hele leven in Loppersum, nog steeds zelfstandig en ze genieten nog volop samen. Het echtpaar had tot 1986 een eigen warme bakkerszaak aan de Singelweg. Aan vele inwoners van de gemeente hebben zij toentertijd brood geleverd. Ze zijn dan ook een bekend gezicht in het dorp.

Burgemeester Engels feliciteerde het echtpaar op 17 juli persoonlijk met dit heuglijke feit.

Foto: Gemeente Loppersum