Echtpaar Sevenhuijsen uit Middelstum 60 jaar getrouwd

Op 9 november 2020 is het 60 jaar geleden dat de heer en mevrouw Sevenhuijsen – Ritsema in het huwelijk zijn getreden.

Het echtpaar Sevenhuijsen heeft drie kinderen, tien kleinkinderen en inmiddels ook al vijf achterkleinkinderen.

Ze hebben elkaar leren kennen in Julianadorp in Noord-Holland. Ze woonden daar aan dezelfde weg en daar is de liefde ontstaan. Na tien jaar in Julianadorp te hebben gewoond, hebben ze Noord-Holland verruild voor het Groninger land. Daar wonen ze alweer vijftig jaar: eerst op hun boerderij in Stedum en nu inmiddels alweer zes jaar in Middelstum.

Meneer Sevenhuijsen was boer en werkte in het veebedrijf, mevrouw werkte daar ook mee. De boerderij is door hun zoon overgenomen, maar meneer is nog elke dag bij de koeien te vinden. Mevrouw Sevenhuijsen houdt van fietsen, lezen, lekker kokkerellen en handwerken.

Ze zijn gezond en gelukkig samen en hebben daarom heel veel redenen om blij en dankbaar te zijn.

In verband met de geldende coronamaatregelen is het voor burgemeester Engels helaas niet mogelijk het echtpaar persoonlijk met dit heuglijke feit te feliciteren.

Foto: Gemeente Loppersum