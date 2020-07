Een bankje en een boom voor ieder dorp in de gemeente Loppersum

Gemeente Loppersum nodigt inwoners deze zomer uit om mee te denken over de beste locatie voor een boom en bankje in hun dorp. In het najaar plaatst de gemeente in de omgeving van iedere dorpskern een bankje en een boom. Zo ontstaan er nieuwe plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. De bomen dragen bij aan een grotere biodiversiteit in de gemeente. Inwoners hebben de keuze uit vier verschillende boomsoorten. Staat de boom binnen de bebouwde kom? Dan kan men kiezen uit de sierpeer of sierkers. Buiten de bebouwde kom kan er gekozen worden tussen de meidoorn of de wilde appel.

Burgemeester Hans Engels: ‘Met het planten van bomen en het plaatsen van bankjes in ieder dorp zetten we op korte termijn iets zichtbaars neer in de dorpen. Meer ontmoetingsplekken en groen zorgen voor een prettigere leefomgeving. Dit draagt positief bij aan het welzijn van onze inwoners.’

Lopster Dorpenprogramma

Het plaatsen van bomen en bankjes in de dorpen is onderdeel van het grotere project Een groenere woonomgeving die klimaatbestendig is, met meer biodiversiteit uit het Lopster Dorpenprogramma. Dit programma bevat diverse projecten en is in 2019 samen met inwoners opgesteld. Het Lopster Dorpenprogramma is ontstaan uit de verzameling van de vele ideeën en wensen die zijn genoemd door inwoners tijdens de bezoeken aan de dorpen met Neef Herbert, het Mercedesbusje uit 1974, en de daaropvolgende NPG Dorpscaféavonden.

Antwoordkaart bij Ommelander Courant

Bij de Ommelander Courant van maandag 27 juli zit een antwoordkaart. Hierop kunnen inwoners aangeven wat volgens hen de beste locatie is voor een bankje en een boom in (de omgeving van) hun dorp. Het is ook mogelijk om online een locatie aan te geven. Dat kan via het formulier onderaan deze pagina. Meedoen kan tot en met 30 augustus 2020.

Nationaal Programma Groningen

Dit project is onderdeel van het Lopster Dorpenprogramma en wordt (mede) mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.

Formulier: Wat is in uw dorp de beste plek voor een bankje en een boom?

Foto: Gemeente Loppersum