‘Een dijk van een zonnedijk’ officieel geopend in de Eemshaven door schoolkinderen

Het vijf kilometer lange zonnepark op de slaperdijk in de Eemshaven van ontwikkelaar Solarfields is vandaag (vrijdag 9 oktober) feestelijk geopend door basisschoolleerlingen van SWS De Dobbe uit Roodeschool. Twaalf kinderen van groep zeven en acht kregen op de fiets een rondleiding langs de zonnedijk en pootten daar bloembollen voor de biodiversiteit.

Op deze dijk, eigendom van Groningen Seaports, is sinds deze zomer een zonnepark gerealiseerd van ruim 17.000 panelen. Met een lengte van circa vijf kilometer aan panelen is dit het grootste zonneproject op een dijk in Nederland. Daarmee kan jaarlijks ongeveer zeven miljoen kilowattuur elektriciteit worden opgewekt. Omgerekend is dat genoeg stroom voor meer dan tweeduizend huishoudens. De energie die door het zonnepark wordt opgewekt wordt afgenomen door Vattenfall en is vooral bedoeld voor bedrijven die in de directe omgeving van de haven zijn gevestigd.

Uitleggen aan kinderen

De kinderen werden vanochtend ontvangen in Nijlicht. Daar gaf Groningen Seaports-CEO Cas König uitleg over de vroegere en huidige energietransitie. “Dit belangrijke onderwerp sluit naadloos aan bij het thema van de Kinderboekenweek: geschiedenis. Ons landschap is door de eeuwen heen regelmatig veranderd, omdat we nieuwe behoeften en wensen hadden. Op dit moment is er weer een grote transitie aan de gang, want we moeten in onze leefomgeving op een zorgvuldige manier ruimte geven aan duurzame energiebronnen. Dus méér groene stroom en mínder CO2-uitstoot. Het is daarom ontzettend belangrijk om juist kinderen uitleg te geven over de noodzaak ervan. Daar doen we het immers voor”, aldus König.

“We hebben op voorhand contact gehad met de school rondom dit project. Je merkt dat deze generatie zeer geïnteresseerd is in de energietransitie. Het is hun toekomst waar wij het voor doen. Het idee om bloembollen te poten voor de biodiversiteit kwam dan ook van hen zelf”, zegt David de Jong van Solarfields.

Foto: Mariska de Groot/Grotografie

Dubbel ruimtegebruik

De zonnedijk Eemshaven is een mooi voorbeeld van een project dat laat zien hoe dubbel ruimtegebruik overal toegepast kan worden. Daarnaast past het zonnepark in de visie van Groningen Seaports om het vestigingsklimaat te verbeteren. Lokaal opgewekte duurzame energie wordt namelijk steeds belangrijker als vestigingsfactor voor (nieuwe) bedrijven.