EnergieCoach Loppersum digitaal gestart

Begin dit jaar is de pilot EnergieCoach Loppersum van start gegaan. Ruim dertig huurders van Woongroep Marenland en Woningstichting Wierden en Borgen hebben zich aangemeld voor een bezoek van de energiecoach. Zes inwoners van de gemeente Loppersum zijn in februari door de Woonbond opgeleid tot energiecoach. Via eenvoudige bespaartips helpt de energiecoach om zoveel mogelijk energie én geld te besparen. De pilot is bedoeld om met behulp van een energiecoach meer inwoners te betrekken bij de energietransitie en te motiveren om energie te besparen.

Bé Schollema: ‘Vlak voordat de eerste bezoeken zouden plaatsvinden brak het coronavirus uit. Dat was reden om de energiecoachbezoeken uit te stellen tot na de zomer en eerst digitaal van start te gaan. In de afgelopen maanden hebben de energiecoaches elke week een bespaartip gedeeld via WhatsApp, e-mail en telefoon. In aangepaste vorm heeft het project daardoor toch kunnen doorgaan.’

Wethouder Bé Schollema reikt eerste ledlampen uit

Deelnemers aan de pilot krijgen van de energiecoach na de zomer een gratis bespaarpakket. Dat bestaat uit diverse producten om direct energie te besparen. Omdat de energiecoaches vanwege de coronamaatregelen tot op heden geen bezoek konden brengen aan de deelnemers, bezorgen zij de komende weken alvast twee ledlampen uit het bespaarpakket. Wethouder Bé Schollema (duurzaamheid en energietransitie) reikte de eerste ledlampen uit aan deelneemster Janneke Buitenwerf uit Leermens.

Bezoeken in het najaar

Na de zomer wordt met de deelnemende huishoudens een afspraak gemaakt en komt de energiecoach écht op bezoek. Na het tweede bezoek wordt de pilot geëvalueerd, samen met de energiecoaches, deelnemers en partners. Dan wordt bepaald of en in welke vorm het project zal doorgaan.

EnergieCoach Loppersum is een initiatief van de gemeente Loppersum. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door woningcorporatie Woongroep Marenland en Woningstichting Wierden en Borgen, huurdersverenigingen De Maren en De Huurder, Stichting Welzijn en Dienstverlening, Woonbond, energiecoöperaties en Nationaal Programma Groningen.

Foto: Gemeente Loppersum