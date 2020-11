Expositieruimte duurzame demowoning Middelstum geopend

Op woensdag 4 november is de expositieruimte van de duurzame demowoning in Middelstum geopend. Wethouder Bé Schollema hield voor een zeer beperkt aantal aanwezigen een korte toespraak. Daarna nam hij symbolisch afscheid van het Gronings aardgastijdperk door een model van een aardgasmolecuul in een afvalbak te werpen. Bé Schollema: “Op naar een aardgasvrije gemeente!”

Inspireren en informeren

De duurzame demowoning in Middelstum heeft als doel inwoners te informeren en inspireren over het verduurzamen en/of aardgasvrij maken van hun woning. De demowoning wordt zelf ook verduurzaamd en aardgasvrij gemaakt. Dit gebeurt zo, zodat bezoekers kunnen zien hoe dit gedaan is. De demowoning in Middelstum beschikt over een ruime expositieruimte (10 x 14 meter), waar onlangs diverse duurzame installaties, isolatiemateriaal en dergelijke zijn geplaatst. Naast de vaste expositie zijn er in de toekomst wisselende mini-tentoonstellingen te bekijken over duurzame onderwerpen als bijvoorbeeld waterbesparing en afvalvermindering.

Video Inrichting Expositieruimte Duurzame Demowoning

Op afspraak geopend

Vanaf woensdag 18 november 2020 wordt de expositieruimte op afspraak, op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur, opengesteld voor bezoekers. Inwoners kunnen via het e-mailadres duurzamedemowoning@loppersum.nl een afspraak maken om de diverse materialen te bekijken en persoonlijk advies te krijgen over verduurzaming. Bezoekers die vooraf een quickscan van hun woning laten maken op het Energieloket en deze uitgeprint meenemen om in de demowoning te bespreken, krijgen gratis een bespaarpakketje mee (zolang de voorraad strekt).

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen en het Programma Aardgasvrije Wijken van het Rijk.





Foto: Gemeente Loppersum