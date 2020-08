Op vrijdag 14 augustus is het 103 jaar geleden dat mevrouw Heikema-Briek werd geboren in Wagenborgen. In februari 1951 trouwde zij met Klaas Heikema. Mevrouw Heikema woont sinds mei 2016 in het verzorgingstehuis Wiemersheerd. Zij is de oudste inwoner van de gemeente. Locoburgemeester Pier Prins feliciteerde haar vrijdagochtend met haar verjaardag.

Foto: Gemeente Loppersum