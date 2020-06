Fotografie-reizen.nl uit Delfzijl wint finale Online EBG Pitch ‘Van crisis naar kansen’

Yolanda Wals van Fotografie-reizen.nl uit Delfzijl is met haar idee de winnaar van de Online EBG Pitch ‘Van crisis naar kansen. De jury, bestaande uit Cas König (directeur Groningen Seaports), Ralph Steenbergen (directeur/eigenaar Nesk) en Abel Nieveen, (voorzitter Commerciële Club Ventus) kende €5.000 toe aan het initiatief van Yolanda Wals. Met haar bedrijf Fotografie-reizen.nl wil ze een fotografie-driedaagse naar het Noordgroninger land organiseren voor amateurfotografen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de lokale horeca en hotels en de deelnemers delen hun foto’s van onze regio op social media. Deze samenwerking met ondernemers uit de regio spreekt de jury erg aan. De EBG Pitch wordt georganiseerd door Economic Board Groningen, die €10.000 prijzengeld beschikbaar stelt.

Finalisten

Tijdens de selectiedag op 2 juni zijn uit 22 inzendingen de drie beste deelnemers geselecteerd die hun idee online hebben gepitcht. De drie finalisten hebben allen een oplossing bedacht om anders te ondernemen tijdens corona. Fotografie-reizen.nl uit Delfzijl wil een fotografie driedaagse naar het Noordgroninger land organiseren voor amateurfotografen. GymXtraFit uit Steendam maakt een fit & healthy programma, gericht op beweging en gezond eten, inclusief een voedingsbox met producten van lokale ondernemers. Paydis uit Loppersum ontwikkelt een applicatie waarmee je op afstand de rekening bij horecazaken kunt betalen.

Op 19 juni heeft de jury de cheques met geldprijzen persoonlijk overhandigd aan de finalisten. Fotografie-reizen.nl won €5.000, Gym Xtra Fit €2.000 en Paydis €1.000.

Daarnaast overhandigde Emme Groot, voorzitter bestuur Economic Board Groningen, de publieksprijs van €2.000 aan Paydis. Het idee van eigenaar Niek Weistra ontving de meeste online stemmen. Via de website van EBG zijn meer dan 1600 online stemmen binnen gekomen op de drie finalisten, die hun idee flink hebben gepromoot onder andere via social media.

Unieke exposure en samenwerking met bedrijven

De jury koos unaniem voor Fotografie-reizen.nl als winnaar. Vóór de coronacrisis organiseerde Fotografie-reizen.nl reizen naar het buitenland. Maar toen deze in verband met corona moesten worden gecanceld zag eigenaar Yolanda Wals een nieuwe kans: het organiseren van fotografie-reizen in Noord-Groningen. De aanmeldingen voor deze fotoreis stromen nu al binnen. ‘De foto’s die worden gemaakt en beschikbaar komen voor een groot publiek geven unieke exposure voor de regio,’ aldus het juryrapport. De jury is met name positief over de samenwerking met ondernemers in de regio. ‘Daarmee straalt het idee af op veel meer bedrijven dan alleen Fotografie-reizen.nl zelf. Bovendien kan het een nieuwe groep (internationale) toeristen interesseren voor de regio. Het model is opschaalbaar met meer reizen waardoor Fotografiereizen.nl de regio een mooie economische impuls geeft. De jury adviseert een deel van het geld te gebruiken voor meer (online) marketing en voor verdere samenwerking met meer bedrijven in de regio.’

Ondersteuning ondernemers

De Online EBG Pitch is bedoeld voor ondernemers uit Noord- en Midden-Groningen die omdenken in deze coronatijd. Met een geldbedrag voor de drie beste inzendingen geeft EBG een financiële zet in de rug om het idee uit te voeren. Ook met de ondernemers die afvielen tijdens de selectiedag wordt nauw contact gehouden om ze daar waar mogelijk verder te helpen en ondersteuning te bieden.

Economic Board Groningen is opgericht om de werkgelegenheid en bedrijvigheid in Noord- en Midden-Groningen te stimuleren. Ondernemers kunnen gebruikmaken van geld en advies. Ook tijdens de coronacrisis kunnen ondernemers bij EBG terecht, o.a. voor webinars, online sessies, de EBG AdviesregelinG en persoonlijk advies. Kijk voor meer informatie op www.ebgn.nl/corona

Abel Nieveen met de prijswinnaars van Fotografie reizen

Foto: Groningen Seaports