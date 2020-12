Gemeente Loppersum krijgt vijftig hotels voor insecten

De gemeente Loppersum krijgt er vijftig insectenhotels bij. Wethouder Bé Schollema nam donderdagochtend 10 december 2020 het eerste exemplaar in ontvangst. De insectenhotels zijn gemaakt door medewerkers van de Driestenborg in Middelstum. Het insectenhotel is een kastje met daarin allerlei materiaal waar insecten (zoals bijen en vlinders) zich kunnen verstoppen om zo te overleven. Wethouder Bé Schollema “De gemeente Loppersum wil graag een groene gemeente zijn. Een goede biodiversiteit is ontzettend belangrijk. Met deze insectenhotels hopen wij hieraan te kunnen bijdragen”. De komende weken zullen de insectenhotels op verschillende plekken, verspreid over de hele gemeente, een plekje krijgen.

Foto: Gemeente Loppersum