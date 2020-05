Gemeente Loppersum lost meldingen over de openbare ruimte snel op

De gemeente Loppersum vindt het belangrijk dat meldingen over de openbare ruimte snel worden opgelost. Inwoners van de gemeente kunnen meldingen over de openbare ruimte digitaal doorgeven via het Meldpunt Openbare Ruime. Het gaat dan bijvoorbeeld over losliggende stoeptegels, zwerfafval en lantaarnpalen die het niet doen. In 2019 handelde de gemeente meldingen gemiddeld binnen vier werkdagen af.

“Het doel van het Meldpunt Openbare Ruimte is meldingen klantgerichter en sneller af te handelen. En dat lukt. Ook onze inwoners waarderen deze snelle afhandeling. Dat blijkt uit de reacties die wij krijgen over bijvoorbeeld het uitvoeren van reparaties en de snelle terugkoppeling op de meldingen die zijn gedaan.” Aldus wethouder Pier Prins (Beheer Openbare Ruimte).

Het Meldpunt Openbare Ruimte is te benaderen via de gemeentelijke app Gemeente Loppersum (gratis te downloaden via Playstore of Appstore) en via www.loppersum.nl/meldingen. Inwoners mogen meldingen over de openbare ruimte ook telefonisch of via e-mail doorgeven. In verband met de coronamaatregelen is het gemeentehuis momenteel alleen geopend op afspraak.

Foto: Gemeente Loppersum