Gemeente Loppersum plant in 2020 ruim 200 nieuwe bomen

Iedere winter worden in de gemeente Loppersum bomen gekapt. Dat is uiteraard iets wat wij liever niet doen, maar vaak gaat het dan om zieke bomen. Wethouder Pier Prins: “Ons beleid is dat we voor iedere gekapte boom, een nieuwe boom terug planten. Dit hoeft niet altijd op dezelfde locatie te zijn.”

Ruim 200 nieuwe bomen

In het jaar 2020 zijn in de gemeente Loppersum in totaal 198 bomen aangeplant. Daarnaast moeten de komende winter nog 36 stuks de grond in. De gemeente heeft gekozen voor veel verschillende boomsoorten die op de Lopster kleigrond kunnen groeien en in dit gebied thuis horen, zoals iepen en abelen. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een gevarieerder en duurzamer bomenbestand. Met een goede boomkeuze wordt de overlast voor omwonenden beperkt en dat zorgt ook voor boombeheer tegen lagere maatschappelijke kosten.

Zuinig op onze bomen

De nieuwe bomen die zijn aangeplant, dragen ook hun steentje bij aan de biodiversiteit, het klimaat en de gezondheid. Wethouder Prins: Onze gemeente is zuinig op haar bomen en doet er alles aan om het bomenbestand gezond te houden en daar waar mogelijk, uit te breiden. Dit beleid hopen we ook mee te kunnen nemen in de nieuwe gemeente Eemsdelta.”

Foto: Gemeente Loppersum