Gemeente Loppersum realiseert duurzame demo-woning

LOPPERSUM – De gemeente Loppersum realiseert in het dorp Middelstum een duurzame demo-woning.

Hiervoor heeft zij kort geleden een vooroorlogse woning met winkelpand aan de Heerestraat aangekocht. Wethouder Bé Schollema: “Dit pand stond al een aantal jaren leeg en krijgt met dit project een mooie, nieuwe bestemming. Wij gaan de woning dit jaar verduurzamen en aardgasvrij maken.” Inwoners van de gemeente Loppersum kunnen straks zelf zien hoe dat stap voor stap is gedaan. Om bijvoorbeeld inspiratie op te doen om hun eigen woning aan te pakken.

Informatiecentrum

Schollema: “Naast de zichtbare verduurzamingsmaatregelen die in en om de woning bekeken kunnen worden, is het ook de bedoeling dat het straks een soort informatiecentrum wordt over energie en duurzaamheid.” Er komt informatie beschikbaar over bijvoorbeeld mogelijke subsidies en financiële regelingen voor energiebesparing, over het Energieloket en duurzame bouw- en isolatiematerialen.

In 2030 onafhankelijk zijn van fossiele energie

De gemeente Loppersum wil in 2030 onafhankelijk zijn van fossiele energie, zoals steenkolen en aardgas. Dit is één van de ambities opgenomen in het Milieubeleidsplan van de gemeente. Om dit te bereiken, is het onder andere belangrijk dat woningen verduurzamen en daardoor minder energie gebruiken. Bé Schollema: “Wij helpen onze inwoners hier graag bij en de demo-woning in Middelstum is daar aan het eind van dit jaar een tastbaar voorbeeld van.”

Nationaal Programma Groningen

Het ontwikkelen en daadwerkelijk realiseren van de duurzame demonstratiewoning wordt mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen.

Foto: Gemeente Loppersum