Gemeente Loppersum zegt NEE tegen vrouwengeweld

Gemeente Loppersum zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en meisjes en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom hangt vanaf woensdag 25 november een speciale vlag uit bij het gemeentehuis als protest tegen vrouwengeweld.

In Nederland krijgt 45% van de vrouwen en meisjes te maken met geweld. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november benoemd als de Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, als vast onderdeel van Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Door het hijsen van de speciale vlag of het oranje uitlichten van gebouwen laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

Het thema van de Orange the World campagne in Nederland dit jaar is “Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd”. Momenteel meldt slechts 10% van de vrouwen die met geweld te maken krijgt dit bij een instantie. Vaak zijn er al veel geweldsincidenten gebeurd voordat dit gemeld wordt. Gemeente Loppersum wil helpen het taboe op melden weg te nemen, door geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken. Dit is extra belangrijk geworden in deze tijden van coronacrisis, nu berichten van een toename van geweld achter de voordeur en cybergeweld binnenstromen vanuit de hele wereld.

Meer informatie leest u via de website van Orange the World.

Foto: Gemeente Loppersum