Gemeente Loppersum zet leningen, regelingen en subsidies ter verbetering van woningen in de spotlight

De gemeente Loppersum publiceert in de Ommelander Courant van maandag 29 juni een wonen & levenspecial. In deze special kunnen woningeigenaren uit de gemeente Loppersum alles lezen over leningen, regelingen en subsidies ter verbetering van de woning. Ook is er aandacht voor regelingen voor het verduurzamen van een woning.

Wethouder Pier Prins (wonen en leefbaarheid): ‘Wij vinden het belangrijk dat het fijn wonen en leven is in onze gemeente. Nu én in de toekomst. Met deze wonen & levenspecial willen we de leningen, subsidies en regelingen op het gebied van het verbeteren en verduurzamen van de woningen onder de aandacht brengen bij woningeigenaren in onze gemeente. Het kan gaan om het energiezuiniger maken van een woning, het aanschaffen van een eerste koopwoning of het aanpassen van een woning zodat mensen langer zelfstandig en comfortabel thuis kunnen wonen. Door het aanbieden van deze mogelijkheden werken we aan een kwalitatief goede woningvoorraad in onze gemeente.’

Bekijk de wonen & levenspecial digitaal

In de special staat informatie over de verzilverlening, duurzaamheidslening, starterslening en de regeling aardgasvrij wonen. Ook staan de landelijke regelingen op het gebied van het verduurzamen van de woning in de special. De wonen & levenspecial is digitaal te bekijken via: www.loppersum.nl/specials.

Foto: Gemeente Loppersum