Gemeente Loppersum zoekt nominaties Waarderingsprijs 2020

Jaarlijks reikt de gemeenteraad van Loppersum de Waarderingsprijs uit. Deze prijs wordt dit jaar uitgereikt op maandag 14 december tijdens de laatste raadsvergadering van de gemeente Loppersum. De prijs is voor een persoon of een groep inwoners binnen de gemeente die een bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of cultureel gebied hebben geleverd of de gemeente op een positieve wijze in het nieuws hebben gebracht.

Kent u iemand of een groep mensen die in aanmerking komt voor deze prijs? Schroom niet deze persoon of groep voor te dragen. Meer informatie en de voorwaarden staan op het aanmeldformulier. Voordragen kan tot en met 22 november 2020.

Formulier Waarderingsprijs 2020

Foto: Gemeente Loppersum