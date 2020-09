Geslaagde opruimactie in de Eemshaven tijdens World Cleanup Day

Ruim 130 vrijwilligers hebben zich afgelopen zaterdag ingezet om zwerfafval op te ruimen in de Eemshaven. Tijdens de World Cleanup Day werden wereldwijd talloze initiatieven georganiseerd om afval en plastics op te ruimen. Zo ook in de Eemshaven, waar Groningen Seaports, Northern Netherlands Plastic Foundation en Snel Uitzendbureau een opruimactie organiseerden.

Groningen Seaports zet zich graag in voor een schoner milieu en een duurzame, circulaire wereld en dit initiatief past daar natuurlijk uitstekend bij. CEO Cas König van Groningen Seaports: “Prachtig om te zien dat zoveel mensen, van jong tot oud, ons vrijwillig hebben meegeholpen om de haven schoner te maken. Dankjewel daarvoor! We zijn ons ervan bewust dat we aan de rand van het mooiste natuurgebied van Nederland zitten. De maatschappelijke verantwoordelijkheid is daarom een zeer belangrijk uitgangspunt bij onze activiteiten en vastgelegd in de missie van Groningen Seaports. Economie en ecologie gaan hier absoluut samen.”

Van plasticsoep naar groentesoep

De officiële opening vond zaterdagochtend plaats in de Eemshaven door Cas König en gedeputeerde Nienke Homan, in het bijzijn van onder meer wethouder Hans Ronde van de gemeente Delfzijl en wethouder Kristel Rutgers-Swartjes van gemeente Het Hogeland. Ook Plastic Fantastic was aanwezig met een fabriek(je) om te demonstreren wat je met gevonden plastics kunt doen, behalve weggooien. “Een deel van ingezameld plastic wordt na sortering alsnog verbrand. Wij vinden dat zonde, je kunt er nog zoveel van maken, dat is het idee. Wij hebben al meer dan 30 jaar ervaring met het upcyclen van plastic afval”, aldus Bram Peters van Plastic Fantastic.

Naast de demonstratie van het omsmelten van zwerfplastics gaf kunstenaar Eileen Blackmore een workshop over afval. “Van plasticsoep naar groentesoep. Oftewel: wat voor nuttigs kunnen we maken van het afval dat we vinden en hoe moeten we alternatieven maken zodat we dit niet blijven doen? Hennep, vlas, olifantsgras, zeewier, algen en bio-afbreekbare plastics van resten uit de agrisector…er is nog een hoop te doen. Maar gelukkig gebeurt er ook al veel”, zegt Blackmore.

Nederland schoner

Rond het middaguur werden de ruim honderd volle vuilniszakken verzameld en opgehaald door Gebroeders Borg. Bek & Verburg verwerkt vervolgens het afval. In totaal deden ruim 39.000 deelnemers in Nederland mee aan de World Cleanup Day, verdeeld over 2.517 opruimacties. In totaal is er de afgelopen dagen in het hele land 127.211 stuks aan zwerfvuil opgehaald. Kijk voor alle resultaten van deze dag op de website van World Cleanup Day.