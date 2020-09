Gezocht: gastvrouw of -heer voor verkiezingen

Woensdag 18 november 2020 zijn de herindelingsverkiezingen voor de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta. Wij zoeken een gastvrouw of -heer om de toestroom van kiezers op het stembureau in goede banen te leiden.

Lees hieronder het functieprofiel en meld u aan via de button onderaan deze pagina!

Werkzaamheden

In verband met het coronavirus en de COVID-19-maatregelen is het veilig laten verlopen van de verkiezingsdag een extra taak en zorg. In dat kader zoeken wij een gastvrouw of -heer om de toestroom van kiezers op het stembureau in goede banen te leiden. Je zorgt ervoor dat de maatregelen rondom corona goed worden opgevolgd, biedt een desinfectiemiddel aan en indien nodig spreek je mensen aan die zich niet houden aan de genomen maatregelen.

Functiebeschrijving

houdt toezicht op de maatregelen en op het naleven van de hygiënevoorschriften

maakt regelmatig de stemhokjes schoon

informeert kiezers bij drukte op het stembureau

houdt toezicht op de looproute

ondersteunt tijdens het telproces (vanaf 21.00 uur)

Functie-eisen

18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht. Kijk voor meer informatie op de website van de Kiesraad.

MBO werk- en denkniveau

klantvriendelijk en goede omgangsnormen

goede beheersing van de Nederlandse taal

volgt stembureau lid instructies middels een e-learning

fysiek in staat een lange verkiezingsdag te werken

beschikking over een e-mailadres

Competenties

stressbestendig: je staat stevig in je schoenen en je durft mensen aan te spreken op hun gedrag.

nauwkeurigheid: je bent in staat werkzaamheden met een grote mate van zorgvuldigheid te verrichten.

enthousiasme: gemotiveerde houding en een representatieve uitstraling.

oprechte aandacht en interesse, inlevingsvermogen en empathie.

een dienstbare houding: proactief en behulpzaam.

Vergoeding

De vergoeding voor de gastvrouw of -heer is € 140,00 bruto.

Ja, ik meld mij aan!

Foto: Gemeente Loppersum