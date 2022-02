Graafwerkzaamheden ViberQ Glasvezel in Eemsdelta gestart

APPINGEDAM – Met een feestelijke bijeenkomst in het centrum van Appingedam is de aanleg van het ViberQ glasvezelnetwerk in Appingedam, Delfzijl en Farmsum gestart.

Dagvoorzitter Miranda Bolhuis sprak in Grand Café de Rechtbank met de samenwerkende partijen. Directeur Ronald Verbarendse (foto rechts) van ViberQ is blij dat de werkzaamheden van start zijn gegaan: “De eerste graafploeg is al begonnen. Samen met Siers Groep, de aannemer in dit gebied, gaan we snel opschalen. We kunnen deze stap nu zetten omdat veel bewoners de gratis aansluiting inmiddels hebben geclaimd. Mooi dat wij hier, als Gronings bedrijf, zo veel Groningers gratis aan mogen sluiten.”

De aanwezigen waren getuige van de starthandeling waarbij symbolisch twee glasvezelkabels werden verbonden. Manager Fiber to the Home, Paul de Groot van Siers (foto links): “Wij hebben vanuit Oldenzaal inmiddels tienduizenden glasvezelaansluitingen in Nederland en Duitsland gerealiseerd. Omdat we nu ook in Groningen actief zijn openden we deze week een kantoor in Zuidbroek. We zetten nu samen met onze partners eerst de schouders onder de samenwerking in de Gemeente Eemsdelta.”

Wat de samenwerking echt uniek maakt is de aanwezigheid van maar liefst negen providers op het netwerk. Martijn Schafstad van Fiber Nederland legt uit waarom dat goed nieuws is: “Veel keuze betekent dat je als bewoner écht wat te kiezen hebt. Sommige bewoners willen goedkoper internet, anderen willen graag veel meer snelheid dan hun huidige leverancier kan bieden omdat ze bijvoorbeeld meer thuis willen werken. De ene bewoner wil een uitgebreid TV-pakket toevoegen, een ander telefonie. Er zijn ook aanbieders van zakelijke abonnementen met extra service voor ondernemers. Bij ViberQ kies je als Groninger wat bij je past. En wij adviseren je daar graag bij.”

Met het snel toenemende aantal ‘claims’ zullen we de aanlegsnelheid in de komende weken flink opschroeven. Projectleider André Nijholt van Siers benadrukt: “Zijn we in de straat dan ben je te laat”.

De adressen die in aanmerking komen voor een aansluiting zijn geïnformeerd. Wie meer wil weten over kan zich bovendien aanmelden voor één van de informatieavonden in maart.

Foto: ViberQ