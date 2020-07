Grandioos Groningen: Waterstofintroductie

Rob Mulder is op bezoek bij Groningen Seaports tijdens deze aflevering van 1 dag bij Snel, voor de eerste special van dit jaar. De Specials van 2020 gaan over waterstof, een hot item in het Noorden van Groningen! Wat is waterstof, hoe kan een auto er op rijden en waarom is waterstof zo’n hot item in het Noorden?

Voor Cas König (CEO Groningen Seaports) en Herbert Colmer (Programma-manager Groningen Seaports) is waterstof een dagelijks agendapunt.

Rob gaat in gesprek met beide heren, op zoek naar de antwoorden.

[embedded content]