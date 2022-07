Gratis Doortrappen fietsclinic voor 65-plussers in ‘t Zandt

‘T ZANDT – Op 18 juli kunnen 65-plussers gratis meedoen aan een fietsclinic bij Landgoed De Camping aan de Hoofdstraat 85 a in ‘t Zandt.

Tijdens de gratis fietsclinic geven ervaren instructeurs voorlichting over fit en veilig blijven fietsen. Er is aandacht voor fietsvaardigheid (reactiesnelheid, zicht en een goede balans) en deelnemers doen oefeningen met de eigen fiets. Aan de deelnemers met een e-bike geven de instructeurs tips over het kiezen van de juiste ondersteuning en versnelling. Bovendien is er gelegenheid om de fiets te laten controleren en indien nodig kleine aanpassingen aan de fiets te laten doen. De clinic is gericht op zowel stadsfietsen als e-bikes. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer de eigen fiets meeneemt.

Meer informatie

De clinic vindt plaats op 18 juli 2022 van 10.30 tot 12.30 uur. Voor meer informatie en vragen over de fietsclinic kan contact opgenomen worden met fietsdocent Tekla Scholtens via 0619 608 690 of e-mail: t.scholtens@fietsersbond.nl.

Foto: pasja1000/Piuxabay