Groningen Seaports aanwezig op virtuele Promotiedagen

Promotiedagen LIVE is de virtuele beurs van ondernemend Noord-Nederland. Het heeft alle features die je van een Promotiedagen mag verwachten, met virtuele stands, live-sessies met interessante presentaties en interviews, rondetafelgesprekken, 1 op 1 chat- en videomogelijkheden, gerichte netwerkcarrousels, afspraakmodules en nog veel meer. Ook Groningen Seaports is met een virtuele stand vertegenwoordigd. Daarnaast neemt het havenbedrijf deel aan de online talkshow.

Groningen Seaports wil zich actief als maintenance port profileren om industriële dienstverleners te verbinden met het zittende bedrijfsleven in het haven- en industriegebied. Als poort naar de industrie. Er is veel werk voor industriële dienstverleners beschikbaar en er zijn voor toeleveranciers en het midden- en kleinbedrijf volop kansen om business te genereren. Daar wordt tijdens Promotiedagen LIVE en in de talkshow het startschot voor gegeven. Promotiedagen LIVE vindt op dinsdag 10 november van 12.00 – 16.30 uur plaats via www.promotiedagen.nl.