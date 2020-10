Groningen Seaports laat deelnemers H(2)aven Event massaal waterstof maken 

Cas König en het eventteam van Groningen Seaports wisten ondanks de coronamaatregelen een uniek event te organiseren dat in plaats kwam voor het traditionele havendiner. Deelnemers aan het event kregen de gelegenheid zelf waterstof te maken met behulp van een van te voren thuisgestuurde waterstofproductiekit. In totaal maakten daarmee bijna 160 personen gelijktijdig waterstof aan vanaf de huiskamertafel. Een dergelijke simultane decentrale productie heeft nog niet eerder plaatsgevonden.

‘Het belang van waterstof valt niet te onderschatten in relatie tot het kunnen behalen van de klimaatdoelstellingen’, aldus König. Het ontwikkelen en ook concreet zichtbaar maken van deze schone vorm van energie is belangrijk voor het toekomstig gebruik ervan. ‘Samen maken we Nederland Waterstofland’: Groningen Seaports stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van waterstof door deelname aan projecten zoals NortH2 en MissieH2 samen met andere toonaangevende bedrijven zoals Gasunie, Shell, Remeha, Stedin en Toyota. Daarnaast wordt met de andere ‘Hydroports’ (Amsterdam en Den Helder) samengewerkt om de aanlanding van waterstof vanaf de Noordzee te kunnen faciliteren.

Het havendiner van Groningen Seaports werd dit jaar voor de 22e keer georganiseerd. Door corona dit jaar uiteraard geen echt diner, maar een digitale bijeenkomst vanuit Forum Groningen waarbij König zijn gasten via een livestream toesprak. Vervolgens gaf Groningen Seaports-medewerker Herbert Colmer een deskundige en begrijpelijke uitleg over de werking van de waterstofkit, die door alle deelnemers thuis met veel enthousiasme werd opgevolgd. Comédienne Martine Sandifort bracht ter afsluiting een vrolijke noot aan het event. ‘Door de corona werden we uitgedaagd om anders dan anders te kunnen voorzien in een unieke meeting voor de havenbaronnen van Delfzijl en Eemshaven, het is toch prachtig om te zien dat we ons ook in deze moeilijke tijden kunnen redden’. Met die woorden en een proost op de gezondheid sloot CFO Harold Sanders van Groningen Seaports ten slotte het H(2)aven Event af.