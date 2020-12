Groningen Seaports steunt Voedselbanken Eemsdelta en Het Hogeland

Groningen Seaports heeft een bedrag van 7.500 euro gedoneerd aan de voedselbanken in de nieuwe gemeente Eemsdelta en Het Hogeland. De voedselbanken kunnen vanwege de aangescherpte coronamaatregelen dit jaar geen grote inzamelingsactie houden en vragen daarom deze keer om (extra) financiële steun aan bedrijven en particulieren. Aan die oproep geeft Groningen Seaports graag gehoor.

“Normaal gesproken houden de voedselbanken deze maand een grote inzamelingsactie in de supermarkten in Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Het Hogeland. Het schrappen van de actie betekent dus nogal wat voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Daarom doneren wij graag een bedrag aan de voedselbanken in onze gemeentes, zodat zij producten bij supermarkten kunnen kopen voor hun cliënten”, zegt CEO Cas König van Groningen Seaports. Door deze gift kunnen de voedselbanken tenminste 150 gezinnen een leuke kerst bezorgen.

De voedselbanken doen een beroep op meer bedrijven en particulieren om een donatie te doen. “Met de inlevering van de producten in de decemberactie konden we normaal gesproken meer dan een half jaar onze cliënten van een voedselpakket voorzien. We vinden het nu onverantwoord om onze vrijwilligers bloot te stellen aan mogelijke besmettingen met het virus en daarom vragen wij deze keer een financiële bijdrage”, aldus voorzitter Marian Scharft van de Voedselbank Eemsdelta.

De Voedselbank Het Hogeland in Winsum merkt al dat er veel gevolg wordt gegeven aan de oproep om te doneren – en vaak ook in voedsel, zoals tot dusverre van heel veel mensen samen ongeveer 6.000 kilo appels en peren en 1.000 kilo uien van een teler in de buurt.

Meer informatie over de voedselbanken en mogelijkheden om te doneren via de websites van Voedselbank Eemsdelta en Voedselbank Het Hogeland.