Haventje Huizinge vernieuwd

Het haventje in Huizinge wordt vernieuwd. Wethouder Pier Prins, Akko Muskens van dorpsbelangen Huizinge en Johann Dekker van aannemer Heuvelman Ibis gaven vandaag het startsein voor de werkzaamheden. Het doel van dorpsbelangen Huizinge, initiatiefnemer van het project, en de gemeente is om het haventerrein om te vormen tot een sfeervolle en gezellige plek met voorzieningen voor dorpsontmoetingen en kleinschalige culturele activiteiten.

Wethouder Pier Prins: ‘Met dit project wil de gemeente Loppersum samen met de dorpsvereniging en inwoners van Huizinge het oude haventerrein opknappen en tot ontmoetingsplaats maken. Het nieuwe ontwerp voor het haventje past bij Huizinge. Het is een positief plan dat bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp voor bewoners en aan een positief imago voor bezoekers. De gemeente Loppersum werkt graag mee aan de totstandkoming van dit mooie initiatief van dorpsbewoners.’

Huizinge krijgt met relatief kleine ingrepen een gebied dat flexibel ingezet kan worden. Er komt een nieuwe kade die deels uit metselwerk bestaat en voor een deel uit hout waar zitvoorzieningen worden gecreëerd. Door de zitplaatsen gecentreerd rondom de Donjon kan het haventje fungeren als openluchttheater voor kleinschalige voorstellingen. De Donjon zelf, die in 1993 werd geplaatst tijdens de laatste opknapbeurt van het haventje, wordt ook onder handen genomen. De steigerconstructie in het water wordt uitgebreid zodat je langs de kademuren over de vlonder kunt wandelen. Ook komen er aanlegplekken voor bootjes. Het plein bij het haventerrein is straks te gebruiken als parkeerplaats maar ook als ruimte voor dorpsbijeenkomsten. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse BBQ of bij schaatswedstrijden.

De planvorming voor de vernieuwing van het haventje werd gefinancierd met een subsidie van Loket Leefbaarheid. Het aanleggen van het nieuwe haventerrein wordt gefinancierd door Nationaal Programma Groningen.

Foto: Gemeente Loppersum