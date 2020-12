Wegens werkzaamheden aan de Heemskesbrug in het Oosterhornkanaal in Delfzijl zal deze in de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 december vanaf 00.30 uur tot 07.00 uur gestremd zijn voor het scheepvaartverkeer.

De Heemskesbrug (Foto Groningen Seaports)