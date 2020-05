Herberg In de Valk start met nieuw dinerconcept

MIDDELSTUM – Nu de coronamaatregelen het weer toestaan, bereidt Mark-Willem Evenhuis zich voor op de heropening van zijn restaurant.

Vanaf 5 juni start Herberg In de Valk met een nieuw dinerconcept: Ruimte(s) voor Smaak & Beleving. Eigenaar en chefkok Evenhuis is verheugd: ‘We hebben de restaurantbeleving opnieuw gedefinieerd.’

Eind 2019 vermeldt GaultMillau het restaurant in de top 10 van de provincie Groningen. ‘De historie van deze idyllische herberg gaat eeuwen terug. Nog steeds wordt er gekookt, nu modern en door nieuw, jong talent,’ schrijft de recensent. De coronamaatregelen gooiden dan ook behoorlijk wat roet in het eten. ‘We draaiden fantastische avonden en hadden overdag ook het terras open voor koffie en lunch,’ vertelt Evenhuis. ‘Dat je in zo’n stijgende lijn de deuren moet sluiten, gaat je niet in de koude kleren zitten.’

Inmiddels is bekend dat restaurants de deuren weer mogen openen – mits onder strenge voorwaarden. En hoe gaat een restaurant dat is gevestigd in een knusse herberg om met de verplichte anderhalve meter afstand? ‘Onze eetzaal is klein, dat is een deel van de charme. Over de nieuwe inrichting en routing voor gasten en bediening moesten we dus goed nadenken. Plastic schermen op of tussen de tafels willen we pertinent niet, mensen komen hier voor een culinaire beleving en plastic doet daar aan af,’ vindt Evenhuis.

De afgelopen weken heeft Evenhuis zich dus niet alleen over een nieuwe menukaart gebogen. ‘Ik begon na te denken over wat de restaurantbeleving voor mij nu precies inhoudt. Uiteraard verrassende gerechten en smaken. Maar moet je per se de hele avond aan dezelfde tafel in dezelfde ruimte zitten? En als de omgeving waarin je bent ook invloed heeft op hoe je een gerecht proeft en beleeft, waarom maken we daar dan niet meer gebruik van?’

De oude herberg waarin het restaurant gevestigd is, kent een rijke historie. Het woonhuis en de gelagkamer stammen uit 1630, de schuur en de doorrit met bovenzaal en houten tongewelf volgden in de 18e en 19e eeuw. Evenhuis heeft dan ook besloten om zijn restaurantbeleving uit te breiden naar andere ruimtes. Tijdens een twee uur durende “viergangenontdekkingsreis” doen de gasten verschillende ruimtes in de herberg aan. Elke ruimte heeft een eigen verhaal en een eigen smaak met mooie bijpassende wijnen of een alcoholvrij alternatief. Nadien bieden we uiteraard de mogelijkheid aan onze gasten om na te genieten met een lekkere kop koffie of een goed glas wijn.

Vanaf vrijdag 5 juni opent Herberg in de Valk de deuren weer. Elke vrijdag- tot en met zondagavond is het restaurant geopend volgens het nieuwe concept. Gasten kunnen per tweetal reserveren voor het startmoment om 17.30 uur of het startmoment om 19.30 uur. Het viergangenarrangement inclusief aperitief, amuses, bijpassende wijnen en een geweldige beleving is 55 euro per persoon. Reserveren kan via het online reserveringssysteem op www.herbergindevalk.nl.

Foto: Herberg In de Valk