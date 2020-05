Herdenking oorlogsslachtoffers op 4 mei 2020 in de gemeente Loppersum

Op maandag 4 mei 2020 herdenken we in het hele land alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. De herdenkingen in de gemeente Loppersum gingen dit jaar iets anders in verband met de maatregelen die gelden vanwege het coronavirus. Bij de herdenkingen mocht dit jaar geen publiek aanwezig zijn.

In de volgende dorpen zijn kransen gelegd.



Plaats Vertegenwoordiging gemeente

Garrelsweer Jan Chris Wagenaar, raadslid gemeente Loppersum

Leermens Pier Prins, wethouder gemeente Loppersum

Loppersum Geert Jan Reinders, raadslid gemeente Loppersum

Middelstum Bé Schollema, wethouder gemeente Loppersum

Stedum Hans Engels, burgemeester gemeente Loppersum

Westeremden Rudi Slager, wethouder gemeente Loppersum

‘t Zandt Dennis Vijver, raadslid gemeente Loppersum

Zeerijp Bert Jan Huizing, raadslid gemeente Loppersum

Foto: Jan Pit

Foto: Gemeente Loppersum