Heuvelman GSO breidt activiteiten uit in Delfzijl

Heuvelman GSO heeft een stuk terrein van ruim 6000 m2 van Groningen Seaports gekocht om haar activiteiten uit te breiden. Het gaat om een terrein op het industriegebied Oosterhorn bij het voormalige dorp Heveskes. Heuvelman GSO zocht een nieuwe locatie dichtbij de loskade om het werkproces beter te stroomlijnen. Het investeringsbedrag is 1,3 miljoen euro.

Voor het eind van het jaar verrijst er aan de Schakelweg in Farmsum een op- en overslagfaciliteit van Heuvelman GSO. Geheel passend binnen de groene gedachte van Heuvelman GSO, bestaat een deel van faciliteit uit geüpcycled materiaal uit de regio.

Werkgelegenheid

Het is momenteel al een af- en aanrijden van groene vrachtwagens, want het ophogen van het terrein is begonnen. Binnen enkele maanden staan hier twee loodsen die geschikt zijn voor de op- en overslag. Eén loods is nieuwbouw, de andere loods staat nu nog op het oude Ubbens-terrein in Delfzijl en wordt hergebruikt. De faciliteiten worden multifunctioneel ontworpen. Daardoor zijn ze zowel geschikt voor opslag van algemene bulkgoederen als voor grondstoffen voor de chemische industrie.

Roy Boxmeer, een van twee directeuren van Heuvelman GSO, licht de aankoop toe. “Dit terrein is strategisch perfect gelegen. Heuvelman GSO heeft een eigen overslagkade en logistieke tak. Met deze opslagfaciliteit kunnen wij zo het hele proces van aan- en afvoer, opslag, overslag en transport verzorgen. Daarnaast heeft het positieve gevolgen voor de werkgelegenheid, want er komen vijf extra arbeidsplaatsen bij.”

Ontwikkeling gebied

Ook Groningen Seaports is tevreden met deze ontwikkeling. “Wij zijn vanzelfsprekend erg blij dat Heuvelman GSO ondanks deze onzekere tijden kansen ziet en wil investeren in een nieuwe locatie in Delfzijl. Bovendien is het een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van dit gedeelte van het industriegebied waar al meer initiatieven zijn aangekondigd. De komst van dit bedrijf helpt ons dit terrein verder te ontwikkelen”, zegt CEO Cas König.

Naar verwachting zal Heuvelman GSO de faciliteit eind 2020 in gebruik nemen.

Foto: Groningen Seaports