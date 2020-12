Ieder dorp een boom en een bankje: burgemeester Hans Engels plaatst eerste exemplaar in Garsthuizen

Wat heeft u nodig om goed te kunnen leven? Deze vraag stelde de gemeente Loppersum haar inwoners al wandelend door de gemeente, toerend met een Mercedesbusje uit 1974 met de naam Neef Herbert en tijdens de NPG dorpscafé-avonden in 2019. Een ware ontdekkingstocht. Alle wensen en ideeën die werden verzameld, zijn vertaald in het Lopster Dorpenprogramma. Burgemeester Hans Engels: “Uit veel ideeën en wensen bleek dat er behoefte is aan meer ontmoetingsplaatsen en meer groen. Daar zijn we mee aan de slag gegaan en de komende maanden krijgt ieder dorp een boom en een bankje.” Onlangs werd het eerste bankje door burgemeester Engels en een vertegenwoordiger van de Vereniging Voor Volksvermaken en Dorpsbelangen Garsthuizen-Startenhuizen geplaatst in Garsthuizen.

Ruim 400 reacties

Deze zomer ontvingen alle huishoudens in de gemeente een ansichtkaart met de vraag wat in hun dorp de beste plek zou zijn voor een boom en bankje en wat voor soort boom dat dan zou moeten zijn. Hans Engels: “Er kwamen, boven verwachting, ruim 400 reacties binnen, die hebben geleid tot een locatietop 3 per dorp. Voor onze buitendienstmedewerkers een hele operatie: is de locatie gemeentegrond, past de gekozen boom op die plek, enzovoorts.” Via de pagina “Bomen en bankjes” op onze website kan de lijst met locaties waar een boom en bankje worden geplaatst, worden bekeken.

Iets zichtbaars achterlaten

Met het planten van bomen en het plaatsen van bankjes in ieder dorp, realiseert de gemeente Loppersum in de zeventien dorpen voor meer ontmoetingsplekken en groen. Dit zorgt voor een prettigere leefomgeving en dat draagt positief bij aan het welzijn van inwoners. Burgemeester Engels: “Nu het einde van de gemeente Loppersum op zeer korte termijn een feit is, ben ik blij dat we dit toch nog hebben kunnen doen. Zo laten we iets zichtbaar achter in onze prachtige gemeente.”

Lopster Dorpenprogramma

Het plaatsen van bomen en bankjes in de dorpen is onderdeel van het grotere project Een groenere woonomgeving die klimaatbestendig is, met meer biodiversiteit uit het Lopster Dorpenprogramma. Dit programma bevat diverse projecten en is in 2019 samen met inwoners opgesteld. Het Lopster dorpenprogramma is terug te vinden op de NPG pagina op onze website.

Banken gemaakt door Leerbouwen

De banken worden gemaakt door Leerbouwen uit Groningen. Leerbouwen is er voor de mensen met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt en heeft als doel om mensen op te leiden voor beroepen in de bouwsector. De banken worden gemaakt van hout uit de omgeving.

Foto: Gemeente Loppersum