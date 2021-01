Impact Podcast: Mega waterstofproject NortH2

PROVINCIE – De Energietransitie lijkt wellicht overzichtelijk. Van kolen, gas en aardolie, naar vooral wind en zonne-energie.

Maar er zijn wat puzzels te leggen. Zo zal een vrachtwagen op accu’s nooit naar Zuid-Europa rijden en is het lastig staal smelten met stroom. En dan hebben we nog het opslag vraagstuk. Want op een windstille nacht is er wel verbruik, maar geen opwek. Waterstof lijkt hier een oplossing voor te zijn. Voor opslag, hoge temperaturen in de industrie en vrachtvervoer over land en water. Alleen speelt hier het kip-en-eiprobleem.

Er is heel weinig waterstof uit groene stroom en dus ook geen vraag. Waardoor er niet meer geproduceerd wordt. In Groningen gaan ze hier iets aan doen. Met een megaproject. Heel veel wind op de Noordzee voor groene stroom, waarmee je groene waterstof kan maken. Presentator Glenn van der Burg gaat in gesprek met Cas König, CEO Groningen Seaports over het NortH2-project.