Inbrekers hebben vrij spel in Pekela en Loppersum

PEKELA/LOPPERSUM – In de gemeenten Pekela en Loppersum is in de afgelopen drie jaren geen enkele woninginbraak opgelost.

Dat meldt RTL Nieuws aan de hand van jaarverslagen van politiekorpsen. In de afgelopen drie jaar werd in Pekela zeventig keer ingebroken en in Loppersum sloegen inbrekers twintig keer hun slag. In geen enkel geval werden de daders gepakt. Zowel de landelijke korpsleiding als de lokale politie heeft vooralsnog geen verklaring.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws