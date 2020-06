Industrielinqs: Noord-Nederland haalt Parijsdoelen op zijn sloffen

Artikel in het nieuwe e-magazine van Industrielinqs.

Een beetje ergerlijk moet het wel zijn. Bereik je de CO2-besparingsdoelen voor 2030 al grotendeels in 2020, mag je als dank geen nieuwe projecten meer uitvoeren. Groningen Seaports directeur Cas König oogt nog niet gefrustreerd, maar dat hij graag verder wil, steekt hij niet onder stoelen of banken. ‘Juist vanwege onze duurzame ambities staan bedrijven te popelen om te investeren in de Eemshaven en chemiepark Delfzijl. Maar de stikstofcrisis houdt de industrie nu in gijzeling, terwijl wij maar marginaal bijdragen aan het stikstofprobleem.’

https://publicaties.industrielinqs.nl/magazine/industrielinqs-1-2020/noord-nederland-haalt-parijsdoelen-op-zijn-sloffen/

Foto: Groningen Seaports