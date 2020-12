Informatie paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen in de periode tot 4 januari 2021

In de aanloop naar de nieuwe gemeente Eemsdelta worden de computersystemen van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum samengevoegd. Daardoor kunnen we een korte periode niet alle dienstverlening bieden zoals u die van ons gewend bent.

Heeft u binnenkort een paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig? Vraag hem dan uiterlijk woensdag 16 december aan bij de gemeente Loppersum. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 0596-548200.

Periode 17 december 2020 tot 4 januari 2021

Het aanvragen van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet mogelijk tussen 17 december en 4 januari.

van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet mogelijk tussen 17 december en 4 januari. Het ophalen van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet mogelijk tussen 24 december en 4 januari.

van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet mogelijk tussen 24 december en 4 januari. Spoed? Bel 140596.

Heeft u in deze periode wél een paspoort of ID-kaart nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op via 140596. Dan leggen wij u uit hoe u dit kunt aanvragen bij de Marechaussee.

Vanaf dinsdag 5 januari 2021 kunt u voor deze zaken terecht bij uw nieuwe gemeente Eemsdelta. Kijk voor informatie of voor het maken van een afspraak vanaf 1 januari op www.eemsdelta.nl.

Foto: Gemeente Loppersum