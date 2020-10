Informatie over de verkiezingen op eemsdelta.nl

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gaan op 1 januari 2021 samen verder als de nieuwe gemeente Eemsdelta. De herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Eemsdelta zijn op woensdag 18 november 2020.

Vanaf maandag 5 oktober kunt u alle informatie over de verkiezingen vinden op de website www.eemsdelta.nl. U vindt er bijvoorbeeld informatie over uw stempas, hoe u iemand kunt machtigen als u zelf niet kunt stemmen en waar u kunt stemmen. Ook leest u hier het laatste nieuws over de verkiezingen. U stemt toch ook?

Foto: Gemeente Loppersum