Informatieavonden over ViberQ glasvezel in Eemsdelta

EEMSDELTA – ViberQ maakt zich op voor de snelle uitrol van haar glasvezelnetwerk in Appingedam, Delfzijl en Farmsum. De bewoners van duizenden adressen zijn daar in de afgelopen periode over geïnformeerd. Wie zijn of haar gratis aansluiting claimt kan binnenkort bezoek verwachten van de aannemer om de manier van aansluiten te bespreken.

“Het komt snel, het is goed en het is gratis. Toch zijn er nog inwoners met vragen. En dat is te begrijpen”, zegt Ronald Verbarendse van ViberQ. “Ook daarom organiseren we volgende week twee informatieavonden. Je kunt wel zeggen dat je aan gaat leggen, maar dan moet je het ook nog doen. Wij doen het! Ons bedrijf heeft in de afgelopen jaren de hoofdinfrastructuur al aangelegd in dit gebied. Voor Snel Internet Groningen hebben we voor ons netwerk dwars door de Groninger klei gegraven. We zijn met de moeilijkste klus begonnen. Het is nu een kwestie van uitbreiden!”

“Dat we zo snel kunnen komt ook omdat er niet eerst een minimaal aantal aanmeldingen nodig is. Het Connecting Europe Broadband Fund is één van onze aandeelhouders. Dit fonds is opgezet om Europese plattelandsgebieden van snel internet te voorzien. Dat betekent dat wij niet alleen snel willen, maar ook snel kunnen aanleggen!”

Informatieavonden

Om inwoners die nog vragen hebben van antwoorden te voorzien organiseert ViberQ op maandag 7 maart in Delfzijl en op woensdag 10 maart in Appingedam een informatieavond. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden op viberq.nl. Op deze website kunnen ze ook terecht om hun gratis aansluiting te claimen.

Foto: ViberQ