Inwoners kiezen nieuw logo gemeente Eemsdelta

Van 2 tot en met 14 juni kunnen de inwoners van de nieuwe gemeente Eemsdelta het nieuwe logo voor hun gemeente kiezen. De campagne daarvoor start deze week met posters, flyers en oproepen aan de inwoners van de gemeente Appingedam, Delfzijl en Loppersum. ‘Wij nodigen onze inwoners van harte uit mee te doen in het kiezen van het gezicht aan onze nieuwe gemeente,’ zegt Gerard Beukema, burgemeester van Delfzijl en voorzitter van de Stuurgroep Herindeling Eemsdelta-gemeenten. Inwoners kunnen via een website hun stem uitbrengen. Ook is het mogelijk om via een kaart en per post te stemmen.

Vanaf 2 juni kunnen inwoners kiezen uit twee logo’s. Als vooraankondiging daarop start deze week de campagne. Alleen inwoners van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum kunnen meedoen. ‘En ook de medewerkers van de organisaties die deel uit maken van de nieuwe gemeente,’ legt Gerard Beukema uit. Het betreft de medewerkers van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum, medewerkers van de gemeenschappelijke regelingen Werkorganisatie DEAL-gemeenten en GemCC (gemeenschappelijke ComputerCentrum) en Werkplein Fivelingo. Vanaf 1 januari 2021 vormen de drie gemeenten de nieuwe gemeente Eemsdelta.

In de vergadering van de Raadsklankbordgroep van 24 juni wordt bekend gemaakt op welk logo de keuze is gevallen.

Foto: Gemeente Loppersum