Kiezen van nieuw gezicht gemeente Eemsdelta van start

Vanaf dinsdag 2 juni kunnen inwoners van de nieuwe gemeente Eemsdelta kiezen wat het nieuwe gezicht wordt van hun gemeente. Een nieuwe gemeente, een nieuwe naam, een nieuw gezicht met een nieuw logo. Van 2 tot en met 14 juni kunnen inwoners kiezen welk logo zij het best vinden passen bij hun nieuwe gemeente. Zij kunnen hun stem uitbrengen via de website www.eemsdeltakiest.nl. Via huis-aan-huis-bladen is ook een flyer met antwoordkaart verspreid waarmee ook kan worden gestemd. Iedere inwoner kan één maal zijn stem uitbrengen.

In de vergadering van de Raadsklankbordgroep van 24 juni wordt bekend gemaakt op welk logo de keuze is gevallen.

Unieke uitstraling

Inwoners van deze nieuwe gemeente waarderen hun historie, het verenigingsleven, het water en het landschap. In de regio houden Appingedam, Delfzijl en Loppersum hun eigen unieke uitstraling. Met de gemeente Eemsdelta is er vanaf 1 januari 2021 een sterkere partij in de provincie, die de maatschappelijke uitdagingen in het gebied aangaat.

Keuze uit twee logo’s

Het ene logo bestaat uit de gemeentenaam met blauwe en groene balken onder en boven. Die balken staan symbool voor het blauwe water en het groene landschap in Eemsdelta. De golvende vorm betekent: in goede en slechte tijden houden inwoners de kop d’r veur. De rode kleur van de tekst geeft de woningen en gebouwen in de gemeente en de organisatie weer.

Het andere logo is opgebouwd uit golvende lijnen die symbool staan voor water, wuivend gewas en actieve mensen. Ze betekenen ook de verschillende wijken, buurten en dorpen, woningen en landerijen, die straks bij elkaar horen. De lijnen vormen samen de letter ‘e’. De vlecht van drie lijnen in het midden staat voor de drie gemeenten die samengaan.

