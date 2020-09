Laat gratis uw klein chemisch afval (KCA) thuis ophalen op 21 en 22 september

Let op: op de afvalkalender staat dat de komende route op 21 en 28 september is. Dit is niet juist. Op maandag 21 en dinsdag 22 september 2020 kunt u uw klein chemisch afval (KCA) gratis laten afhalen. U kunt zich tot en met vrijdag 11 september aanmelden bij de milieustraat via telefoonnummer 0595-423190. Na bevestiging wordt het afval vervolgens gratis thuis bij u opgehaald. Biedt het KCA zoveel mogelijk in afgesloten verpakking(en) aan.

Foto: Gemeente Loppersum