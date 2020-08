Landelijke regelingen en informatie van de Rijksoverheid voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de Belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen.

De Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

Via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) kunt u een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Aanvraag via de site van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Vanaf 30 maart ook aan te vragen voor ondernemers in de non-food sector.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. De NOW kan aangevraagd worden via de site van het UWV.

Ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (inclusief zzp’ers) in verband met corona

Veel ondernemers merken de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Het kabinet heeft daarom steunmaatregelen bekend gemaakt voor ondernemers. Waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Zelfstandig ondernemers en zzp-ers die wonen in de gemeente Appingedam, Delfzijl of Loppersum kunnen een aanvraag doen op de website van Werkplein Fivelingo.

Belastingmaatregelen voor ondernemers door de belastingdienst

De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. Voor lokale belastingen heeft de gemeente eigen maatregelen getroffen.

Meer informatie voor ondernemers

Op de website van de Rijksoverheid staat alle informatie van het Rijk verzameld. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Foto: Gemeente Loppersum