Landgoed DeCamping gaat verder als Sociaal Dorpsbedrijf voor ‘t Zandt

‘T ZANDT – Stichting Landgoed DeCamping (LDC) uit ‘t Zandt werkt hard aan de doorontwikkeling tot Sociaal Dorpsbedrijf.

Zo is er naast de camping, een dorpswinkel. Ook worden het terrein en de gebouwen onderhouden en festivals en activiteiten georganiseerd. Bovendien wordt het omliggende bos onderhouden en worden inwoners uit ‘t Zandt geholpen bij kleine klusjes. De activiteiten geven reuring in het dorp.

“Stichting Landgoed DeCamping heeft in de afgelopen drie jaar laten zien dat zij in een behoefte voorzien. We willen dit graag continueren”, aldus Bé Schollema, wethouder voor het sociaal domein van de gemeente Loppersum. De gemeente heeft onlangs besloten om LDC te ondersteunen als een algemene voorziening voor het dorp. Dit wordt mogelijk gemaakt met middelen vanuit het Nationaal Programma Groningen.

Drewes Wildeman, initiatiefnemer van LDC, is zeer verheugd met de toekenning hiervan: “Dit biedt perspectief voor de toekomst. De samenwerking met de gemeente Loppersum, maar ook met de andere Eemsdelta gemeenten (Appingedam en Delfzijl) is zeer positief”.

Het Sociaal Dorpsbedrijf kan inwoners uit ‘t Zandt en omgeving ondersteunen. Zij kunnen hier terecht voor sociale contacten, doen ervaringen op om door te kunnen stromen naar school of werk of ontwikkelen een dagritme. Ook voor inburgeraars kan de plek van betekenis zijn. De voorziening is opgezet met behulp van expertise vanuit het kenniscentrum CMO STAMM. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via www.landgoeddecamping.nl.

Foto: Gemeente Loppersum