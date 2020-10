Leer meer over uw huis in Loket Pandonderzoek in Appingedam

Altijd al nieuwsgierig geweest naar de geschiedenis van uw huis? Wanneer is het gebouwd? Wie bouwde het? Wie was de architect? Wie hebben er gewoond? Met dit soort vragen, over panden in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum, kunt u dinsdagmiddag 13 oktober terecht in het oude raadhuis in Appingedam.

In het kader van de Maand van de Groninger Geschiedenis richten het Streekarchivariaat Noordoost-Groningen en de Groninger Archieven het Loket Pandenonderzoek Appingedam in tussen 13.00 en 16.00 uur. Wij laten u in 15 minuten zien welke bronnen aanwezig zijn in de gemeentearchieven om onderzoek te doen naar de geschiedenis van uw woning. Het gaat om bouwtekeningen, woningkaarten, huisnummerlijsten, kadaster, etc.

Wilt u meer weten over een specifiek pand? Meld u aan:

Meld u aan via Loket Pandonderzoek op maandvandegroningergeschiedenis.nl en selecteer het tijdstip waarop u langs wilt komen. Het zijn momenten van 15 minuten. Stuur vervolgens een mail naar j.hillenga@appingedam.nl o.v.v. Loket Pandonderzoek om aan te geven wat uw vraag is en op welk pand uw vraag betrekking heeft. Op die manier kunnen wij uw vraag voorbereiden. Kom op 13 oktober met maximaal 2 personen langs, op het gekozen tijdstip, in het oude raadhuis (Wijkstraat 36, Appingedam).

Praktisch

Loket Pandonderzoek

Dinsdag 13 oktober

13-16 uur

Wijkstraat 36, Appingedam

Aanmelden via Maandvandegroningergeschiedenis.nl

Foto: Gemeente Loppersum