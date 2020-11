Maintenance Port scharnier voor bedrijven in Eemsdelta

Groningen Seaports heeft vorige week Maintenance Port gepresenteerd. CEO Cas König heeft het label, dat gericht is op het mkb, geïntroduceerd tijdens de Promotiedagen Live.

“Er liggen voor bestaande, maar ook nieuwe bedrijven volop kansen om zich te ontwikkelen op de bedrijventerreinen rond de havens. Ook in het leveren van goederen en diensten aan grote bedrijven. En de haven begint al bij Fivelpoort in Appingedam”, zegt König. Bedrijven die actief zijn op bijvoorbeeld het gebied van data, energie, chemie en offshore wind. “Misschien is het voor de bedrijven onderling niet altijd even duidelijk waar of bij wie ze moeten zijn. Maintenance Port kan erin een rol spelen, want wij kunnen met een telefoontje het contact tot stand brengen.”

Maintenance Port is feitelijk de vervanger van het label Eemsdelta, het verband waarin Groningen Seaports met bedrijven en gemeenten in het gebied samenwerkte. Vanwege de komst van de nieuwe gemeente Eemsdelta is die naam niet meer te handhaven. Naast Energyport, Chemport, Dataport is er daarom nu ook Maintenance Port en wordt de samenwerking met gemeente Het Hogeland en de toekomstige gemeente Eemsdelta voortgezet.

Bekijk de uitzending van Promotiedagen Live, waarin König ingaat op Maintenance Port, hier terug:

